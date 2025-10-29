العراق يحقق المركز الثالث عربياً و13 آسيوياً في ختام دورة الألعاب الآسيوية للشباب

شفق نيوز- المنامة

أكد موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، يوم الأربعاء، أن حفل ختام دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب سيُقام يوم الجمعة المقبل في استاد حمد بالعاصمة البحرينية، عند الساعة السادسة مساءً.

وقال طه الجنابي، لوكالة شفق نيوز، إن الدورة شهدت مشاركة نحو 6 آلاف رياضي تنافسوا في 26 فعالية مختلفة، مشيراً إلى أن الدول العربية نجحت في فرض نفسها ضمن قائمة المراتب المتقدمة.

وجاءت الإمارات في المركز الأول عربياً والسابع آسيوياً، تلتها السعودية في المركز الثاني عربياً و12 آسيوياً، فيما حل العراق ثالثًا عربياً و13 آسيوياً، بحسب حديث الجنابي.

وأضاف أن الصين حافظت على هيمنتها على الدورة بحصدها 101 ميدالية ملونة، تلتها أوزبكستان برصيد 41 ميدالية، ثم تايلاند بـ35 ميدالية، فيما تنافست إيران وكازاخستان على المركز الرابع.

كما أشار الجنابي، إلى أن الدورة شهدت بروز عدد من اللاعبين الموهوبين في مختلف الفعاليات، والذين سيكون لهم دور بارز في الاستحقاقات القادمة على مستوى آسيا والألعاب الأولمبية.