العراق يحقق الفوز على تركيا في بطولة دولية لكرة اليد

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي لكرة اليد من تحقيق الفوز على منتخب تركيا بفارق هدفين بنتيجة 32-30 هدفاً ضمن منافسات البطولة الرباعية الدولية الودية الجارية في مدينة انقرة التركية.

وجرت البطولة على هامش المعسكر التدريبي الذي اقامه الاتحاد العراقي هناك استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وتقام البطولة الرباعية الودية على طريقة التجمع في انقرة بمشاركة منتخبي تركيا الوطني الاول والثاني ومنتخب تونس.

وكان المنتخب العراقي قد خسر مباراتين الأولى أمام منتخب تركيا الاول بنتيجة 29-25 هدفا، وخسر في المباراة الثانية امام منتخب تونس بنتيجة 19-12 هدفا.