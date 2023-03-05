العراق يحصل على 23 وساماً في بطولة الشرق الأوسط للكيوكوشنكاي

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للكيوكوشنكاي، يوم الاحد، المركز الثاني في بطولة الشرق الأوسط التي اختتمت في العاصمة الايرانية طهران.

وقال رئيس الاتحاد العراقي والآسيوي للعبة، عمار عدنان، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي حصل على 8 اوسمة ذهبية و5 فضية و10 برونزية".

وأضاف "بطولة الشرق الأوسط من البطولات القوية جدا والتي استمرت على مدار يومين في العاصمة الايرانية طهران ولم تخلو من الشراسة والندية المعهودة".

وبين عدنان "شارك في البطولة 1280 لاعباً من عدة دول، بينهم 33 لاعباً عراقياً بقيادة أحمد رمزي، وتعتبر هذه البطولة محطة جيدة للاعبين الذين يمثلون المنتخب العراقي للإعداد بشكل جيد الى بطولة العالم التي ستقام في هولندا".