العراق يحصل على 15 وساما في اختتام بطولة العرب بتنس الطاولة في السليمانية

شفق نيوز/ اختتمت منافسات بطولة العرب بتنس الطاولة للجنسين بدورتها السابعة والعشرين والتي استمرت منافساتها على مدى تسعة أيام في صالة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بمدينة السليمانية في كوردستان العراق.

وأحرز منتخب العراق لفئات البراعم والأشبال والشباب والمتقدمين خمسة عشر وسامأ بواقع ثلاثة عشر وسامأ نحاسيا ووسامين فضيين.

وتصدر المنتخب المصري الترتيب العام لمعظم الفئات وخاصة ضمن فئات المتقدمين والشباب ثم منتخب البحرين ثانياً والأردن ثالثاً.

يذكر ان بطولة العرب بتنس الطاولة للجنسين لتنس الطاولة تقام لأول مرة في العراق.