العراق يحصل على أول ميدالية ذهبية بتاريخه في "تيك بول" آسيا

شفق نيوز- المنامة

تمكن الزوجي العراقي لفعالية التك بول الرجالي، اليوم الخميس، من الحصول على ميدالية ذهبية هي الأولى للعراق في تاريخ مشاركاته بدورة الألعاب الآسيوية.

وجاءت المدالية الذهبية بعد تحقيق الزوجي العراقي نور الدين حيدر وأبو الفضل جليل الفوز في المباراة النهائية على حساب الزوجي التايلندي.

كما حقق لاعب منتخب العراق للتيك بول نور الدين حيدر إنجازاً تاريخياً آخر بحصوله على الميدالية الفضية في فردي الرجال بدورة الألعاب الآسيوية للشباب بنسختها الثالثة، ليمنح العراق أول ميدالية له في هذه اللعبة على مستوى المنافسات القارية.

وجاء الانجاز بعد تحقيق منتخب العراق بفعاليتي الفردي والزوجي أداءً فنياً مميزاً طوال مشواره في الدورة، حيث أظهر لاعبو المنتخب مهارات عالية وإصراراً كبيراً مكناه من الوصول إلى المباراة النهائية بعد سلسلة من الانتصارات على أبرز لاعبي آسيا.

وفي اللقاء الختامي، قدم نور الدين عرضاً قوياً أمام أحد أفضل لاعبي التيك بول على المستويين القاري والدولي، قبل أن يخسر النتجة أمام اللاعب التايلندي، مكتفياً بالميدالية الفضية التي تُعد إنجازاً نوعياً للرياضة العراقية.