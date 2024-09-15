العراق يحصل على وكالة حصرية لإقامة تصفيات الأولمبياد العالمية للروبوت WRO

شفق نيوز/ حصل العراق على الوكالة الحصرية والعضوية الرسمية لإقامة التصفيات المؤهلة إلى الأولمبياد العالمية للروبوت WRO من خلال مركز ستمايل STEMile المختص في التدريب لمجالات الروبوت والبرمجة والذكاء الاصطناعي في العراق.

وقالت المهندسة سجى محمد الظالمي مديرة مركز STEMile ومؤسس ومنظم البطولة الوطنية للروبوت والذكاء الاصطناعي وممثل العراق في البطولة العربية والأولمبياد العالمية للروبوت، إن هذا الانجاز هو بداية لمرحلة جديدة تهدف الى وضع العراق ضمن الدول المتقدمة بهذا المجال.

واضافت في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، ان هذه الأولمبياد تعتمد على نتائج البطولات الوطنية للروبوت والذكاء الاصطناعي في البلدان الاعضاء، حيث يتحمل أكثر من 90 منظما وطنيا من الاولمبياد مسؤولية تنظيم فعالياتها وترشيح ممثلي تلك البلدان للمشاركة فيها.

في السياق، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية المركزية للروبوت والذكاء الاصطناعي في العراق والمختص في الذكاء الاصطناعي، احمد عبد العظيم العزاوي، بأن مشاركة العراق في أولمبياد الروبوت العالمي WRO أتت بعد المشاركات المتميزة للمواهب العراقية في البطولات الوطنية الأربعة والبطولات العربية الثالثة وتحقيق مراكز متقدمة على أقرانهم، وهذه المشاركة أتت بعد خطة لسنوات من العمل المتواصل والدؤوب للوصول إلى أهم مسابقة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي عالمياً.

وأولمبياد الروبوت العالمي (WRO) هي مسابقة روبوتات عالمية للشباب، (بالإنجليزية: World Robot Olympiad )‏ .

أقيمت لأول مرة في عام 2004 في سنغافورة، وتستقطب الآن أكثر من 26000 فريق من أكثر من 65 دولة.

وهدف الأولمبياد جمع الشباب في جميع أنحاء العالم لتطوير قدراتهم الإبداعية والتصميم ومهارات حل المشكلات من خلال المسابقات والأنشطة المتعلقة بالروبوت الصعبة و المتماشية مع الخطط التعليمية.

وسيتضيف العراق التصفيات المؤهلة الى الأولمبياد لأول مرة في تاريخه في شهر تشرين الأول من هذا العام بإشراف المهندسة سجى الظالمي والدكتور أحمد العزاوي ممثلين عن العراق في أولمبياد الروبوت العالمي WRO، وسيتأهل الفائزين في التصفيات للمشاركة في الأولمبياد العالمية هذا العام في تركيا في شهر تشرين الثاني من هذا العام.