العراق يحصل على وسام فضي في بطولة العالم لألعاب البارالمبي

شفق نيوز/ ذكر رئيس اللجنة البارالمبية العراقية عقيل حميد ان لاعب منتخب العراق لالعاب القوى البارالمبي بفعالية قذف الثقل جراح نصار حصل على الوسام الفضي في منافسات بطولة العالم الجارية حاليا فرنسا.

وبين أن حصول جراح على فضية العالم أهلته ليدخل منافسات بارالمبياد باريس 2024 .

وقال حميد لوكالة شفق نيوز؛ ان نصار تمكن من قذف الثقل لمسافة 11،28 م ، مبينا ان لاعب المنتخب الألماني حقق ذهبية العالم بعد أن قذف الثقل لمسافة 11، 43 م ليحقق رقما عالميا جديداً.

وتابع القول اللاعب العراقي لالعاب القوى البارالمبي عبد الستار سلمان تأهل لفئة t36 لكن تم استبعاده من الدور النهائي بسبب خلل فني، بينما جاء اللاعب محمد فهد بالمركز الثالث بمجموعته في فئة B1 في سباق ركض 400 م، في حين جاءت اللاعبة فاطمة فاضل بالمركز الثالث بمجموعتها في سباق ركض 200 متر فئة t35 لتتأهل للدور النهائي من البطولة.