العراق يحصل على وسام ذهبي آسيوي بالعاب القوى

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي المركزي لألعاب القوى، اليوم الأحد، عن حصوله على وسام ذهبي آسيوي .

وقال المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة زيدون جواد لوكالة شفق نيوز، إن العداء مصطفى محسن حزام لاعب منتخب العراق حقق اليوم ميدالية ذهبية في سباق 2000 م موانع بزمن قدره 5،59،48 دقيقة في بطولة آسيا المقامة حاليا في الكويت.

وأكد جواد، أن النتيجة تعد انجازاً جديداً رياضياً للعراق، موضحاً أن هذا الانجاز جاء بعد دعم متواصل للاعب من قبل اتحاد اللعبة .

وكان منتخب شباب العراق لألعاب القوى قد حصد ثمانية أوسمة ملونة بينها ذهبيتان في البطولة العربية لألعاب القوى لفئة الشباب والتي اختتمت منافساتها مؤخرا في تونس بمشاركة عربية واسعة.