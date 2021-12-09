العراق يحصل على مقعدين في كأس الاتحاد الاسيوي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، عن اعتماد توزيع مقاعد دوري أبطال آسيا 2023، حيث حصل العراق على مقعدين.

وذكر الاتحاد في بيان نشره على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه بعد إصدار النسخة الأحدث من تصنيف مسابقات الأندية في الاتحاد، حيث تصدرت السعودية تصنيف الأندية لعام 2021، وجاءت في المركز الأول لمنطقة غرب آسيا، لتحصل على ثلاثة مقاعد مباشرة في دور المجموعات ومقعد في الدور التمهيدي.

واشار الى ان إيران جاءت في المركز الثاني لمنطقة غرب آسيا، وستحصل على ذات عدد المقاعد المخصص للسعودية، في حين نالت قطر وأوزبكستان مقعدين مباشرين في دور المجموعات ومقعدين في الأدوار التمهيدية.

وجاءت كوريا الجنوبية بالمركز الأول لمنطقة شرق آسيا وتليها اليابان، حيث يحصل كل منهما على ثلاثة مقاعد في دور المجموعات ومقعد في الأدوار التمهيدية.

في المقابل حصلت الصين وتايلاند على المركزين الثالث والرابع على التوالي لمنطقة الشرق، وبالتالي تحصل كل منهما على مقعدين مباشرين بدور المجموعات ومقعدين في الأدوار التمهيدية.

أما في كأس الاتحاد الآسيوي 2023 فقد حصل العراق ولبنان والكويت على مقعدين ضمن دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا، وحصلت الفلبين وماليزيا وأستراليا على مقعدين بدور المجموعات لمنطقة آسيان.

وحصلت كل من الهند وبنغلادش والمالديف في منطقة جنوب آسيا، وطاجيكستان وتركمانستان وقرغيزستان في منطقة وسط آسيا، وكوريا الشمالية وماكاو والصين تايبيه في منطقة شرق آسيا، على مقعد مباشر في دور المجموعات ومقعد في الأدوار التمهيدية.

يشار إلى أن جميع الاتحادات الوطنية تمتلك حق المشاركة في مسابقات الأندية لعام 2023، بشرط الإيفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في دليل المشاركة بمسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم (نسخة عام 2020).

بالإضافة إلى ذلك فإن الفريقين الفائزين بدوري أبطال آسيا 2022 وكأس الاتحاد الآسيوي 2022، يمتلكان الحق بالحصول على مقعد غير مباشر في البطولة خلال عام 2023.

بدوره أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الآسيوي يتضمن توزيع حصص الأندية المنضوية تحت لوائه في البطولات التي ينظمها على مستوى الأندية دوري أبطال آسيا وكأس الأندية الآسيوية للمسابقات التي ستقام في عام 2023.

وأشارَ خطاب الاتحاد الآسيوي إلى أن حصة العراق في دوري أبطال آسيا تأهل نادٍ واحد بشكل مباشر لدوري المجموعات، فيما بلغت حصة العراق في كأس الاتحاد الآسيوي فريقين بشكل مباشر الى دوري المجموعات، وقسمت الفرق في البطولتين حسب المناطق الجغرافية في القارة.