العراق يحصل على مقعدين بدوري أبطال الخليج.. تعرف على المشاركات الخارجية للأندية المحلية

شفق نيوز - بغداد

تتحدد ملامح المشاركات الخارجية لأندية الدوري العراقي في الموسم المقبل، حيث سيمثل العراق أربعة أندية في البطولات القارية والخليجية وفقاً لنتائجها في الموسم المحلي.

وسيشارك القوة الجوية، بطل الدوري العراقي، في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يخوض الشرطة، صاحب المركز الثاني، منافسات دوري ابطال اسيا 2.

أما على مستوى البطولات الخليجية ، فسيشارك اربيل، صاحب المركز الثالث، والزوراء، صاحب المركز الرابع في دوري النجوم العراقي، في النسخة المقبلة من دوري أبطال الخليج للأندية.

وفي هذا السياق، منح اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الاتحاد العراقي مقعدين في نسخة 2026-2027 من دوري أبطال الخليج للأندية، بعد رفع تصنيف الاندية العراقية الى الفئة (A)، وهي الفئة الأعلى التي تتيح مشاركة ناديين من الدولة نفسها في البطولة.

ويأتي هذا القرار تتويجاً للنتائج المميزة التي حققتها الاندية العراقية في السنوات الأخيرة، إذ توج دهوك بلقب البطولة في أول نسخة شارك فيها ، بينما نجح زاخو في بلوغ الدور نصف النهائي من النسخة الاخيرة، ما أسهم في تعزيز مكانة الكرة العراقية على المستوى الخليجي.