العراق يحصل على عضوية في لجنة كرة الصالات والكرة الشاطئية بالاتحاد الآسيوي

شفق نيوز - بغداد

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعيين فراس بحر العلوم عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، عضواً في لجنة كرة الصالات والكرة الشاطئية الاسيوية، "في خطوة تعكس الثقة الكبيرة بكفاءته وخبرته المتراكمة في المجال الرياضي".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بحر العلوم سيتولى مهمته في الإسهام برسم السياسات العامة وتطوير اللوائح والانظمة الخاصة بكرة الصالات والكرة الشاطئية على مستوى القارة الاسيوية، بما ينسجم مع توجهات واستراتيجيات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ومن المؤمل، أن يباشر بحر العلوم مهام عمله ويسهم بخبراته الفنية والإدارية في دعم مسيرة تطوير اللعبتين، وتعزيز حضورهما التنافسي، ورفع مستوى الأداء والتنظيم، بما يواكب أحدث المعايير الدولية ويعزز مكانة الكرة الآسيوية على الصعيدين القاري والدولي.