العراق يحصل على عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية

شفق نيوز- بغداد

عُقد اليوم السبت، في العاصمة السعودية الرياض الاجتماع الثالث والعشرون للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية لعام 2025.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي جميع اللجان الأولمبية الوطنية العربية اضافة للعراق، وتمخضت نتائجه عن فوز النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عبدالسلام خلف، بمنصب عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد، ممثلاً للعراق.

كما تم اختيار البحرين لتنظيم دورة الألعاب العربية عام 2027، واختيار السعودية لاستضافة الدورة عام 2031.