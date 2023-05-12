العراق يحصل على ذهبية بطولة العالم بالمواي تاي

شفق نيوز/ حصل اللاعب العراق مصطفى رعد التكريتي، يوم الجمعة، على ذهبية بطولة العالم بالمواي تاي للرجال وزن 81 كغم بعد الفوز على اللاعب المالديفي.

وقال رئيس الاتحاد مصطفى جبار علگ لوكالة شفق نيوز، إن "الإنجاز الذي حققه لاعبنا العراقي جاء بعد جهد كبير وبعد فوزه على أبطال العالم في بطولة العالم الجارية حالياً في تايلند".

واضاف ان "فوز لاعب منتخبنا العراقي التكريتي في اللقاء الأخير على البطل العالمي المالديفي بوزن 81 كغم جاء عن جدارة".

وبين ان "البطل العراقي مصطفى التكريتي بلغ الدور النهائي في منافسات بطولة العالم للمواي تاي الجارية احداثها في تايلند بمشاركة واسعة لمنتخبات العالم، بعد فوزه على لاعب المنتخب الفرنسي والذي أهله للقاء الختام اليوم".

وتابع ان "التكريتي قد فاز في التصفيات في تايلند على لاعب المنتخب الأمريكي ولاعب المنتخب الإيطالي ثم على بطل فرنسا بجدارة".