العراق يحصل على ذهبية التتابع في ختام ملتقى الفلبين

شفق نيوز/ حصد منتخب العراق لألعاب القوى، يوم الأحد، الميدالية الذهبية لفعالية التتابع 4 في 400م، في ملتقى الفلبين الدولي والذي اختتم اليوم في مدينة ايلاغان.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة زيدون جواد، لوكالة شفق نيوز "تمكن رباعي التتابع، ياسر علي، ونور الدين عادل، ومحمد عبد الرضا، وطه حسين، من حصد ذهبية التتابع بزمن قدره 3،08،43 دقيقة، ليحل منتخبنا أولا في سباق التتابع".

واضاف ان "العراق سبق وان حصد وسامين في البطولة الاول ذهبي في سباق 200م عن طريق العداء طه حسين، فيما احرز زميله محمد عبد الرضا ميدالية برونزية في نفس السباق".

وبين ان "مشاركة لاعبينا في البطولة تعد ايجابية وجيدة، لاسيما بعد ان تمكنوا من تسجيل أسمائهم في جدول الاوسمة في البطولة".

يذكر ان العراق قدم طلباً لاتحاد غرب آسيا من أجل استضافة النسخة المقبلة من البطولة العام الحالي.