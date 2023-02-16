العراق يحصل على خمسة اوسمة بينها ذهبية في ختام البطولة العربية للرماية

شفق نيوز/ حصل لاعب المنتخب الوطني للرماية محمد اياد على وسام ذهبي في فعالية البندقية الهوائية 10 م ضمن منافسات البطولة العربية بنسختها السادسة عشر التي تحتضنها مصر.

وقال رئيس وفد المنتخب الوطني للرماية مندوب السعد لوكالة شفق نيوز ان محمد اياد استطاع الوصول الى النهائيات بعد سلسلة من الانتصارات على جميع المنافسين ليختتمها بفوز مستحق تمكن من خلاله حصد الوسام الذهبي.

واضاف ان لاعبات المنتخب الوطني فاطمة عباس وآية خلدون ونور الزهراء محمد تمكن من الفوز بالمركز الثاني فرقيا في فعالية المسدس الهوائي 10 متر، والفوز بثلاثة اوسمة فضية، فضلاً عن تأهل اللاعبتين فاطمة عباس وآية خلدون إلى النهائيات لتحصل البطلة آية خلدون على وسام برونزي.

وبين ان منافسات المسدس الهوائي 10 م للرجال أسفرت عن فوز الرامي زيد طارق بالوسام البرونزي بعد اجتياز مراحل المنافسات والارسالات العامة للرماة المنافسين وعددهم 46 راميا يمثلون 11 دولة عربية.

ولفت إلى ان تلك النتائج لاسيما الفوز بالوسام الذهبي للرامي محمد اياد هي الأولى للعراق في تلك البطولة، مبيناً، ان ما تحقق يعد انجازا للرماية العراقية على المستوى العربي.