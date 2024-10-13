العراق يحصل على ثمانية أوسمة ملونة ببطولة غرب آسيا للريشة الطائرة في عُمان

شفق نيوز/ حصل المنتخب العراقي للريشة الطائرة على 8 أوسمة ملونة، بواقع وسام فضي واحد و7 أوسمة برونزية، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة.

وقال رئيس اتحاد الريشة الطائرة هفال عبدالعزيز محمد لوكالة شفق نيوز لقد أقيمت البطولة في سلطنة عُمان للمدة من 7 - 13 مم الشهر الحالي بمشاركة واسعة.

واضاف ان البطولة شهدت مشاركة 60 لاعباً ولاعبة يمثلون 10 منتخبات وطنية بضمنها منتخب العراق.

وتابع أن نتائج المنتخب العراقي كانت في فئة تحت 17 عاماً للمنافسة على البرونز، فاز اللاعبون يحيى علي، رامي وسام، روان صلاح، بنين فائق.

أما فريق تحت 15 عاماً للمنافسة على البرونز فقد فاز اللاعبون محمد عبدالكريم، أسامة مهند، فرح صلاح، أرينا زبير.

أما في زوجي رجال تحت 17 عاماً للمنافسة على الفضة، فقد فاز اللاعبان يحيى علي ورامي وسام.

وفي زوجي مختلط تحت 17 عاما للمنافسة على البرونز، فقد فاز اللاعبان يحيى علي وروان صلاح، واللاعبان رامي وسام و بنين فائق.

أما في فردي رجال تحت 15 عاما للمنافسة على البرونز، فقد فاز اللاعب أسامة مهند.

وفي زوجي رجال تحت 15 عاما للمنافسة على البرونز، ففاز اللاعبان أسامة مهند و محمد عبدالكريم.

وفي زوجي نساء تحت 15 عاما للمنافسة على البرونزية، فقد فازت اللاعبتان فرح صلاح و أرينا زبير.