العراق يحصل على برونزية آسيوية في ختام البطولة الآسيوية للتايكواندو

شفق نيوز- كوالالمبور

تألق اللاعب العراقي مهدي علي، في ختام بطولة آسيا للتايكواندو، لفئة الناشئين التي احتضنتها ماليزيا بعد حصده ميدالية برونزية.

وقال المنسق الإعلامي أحمد الغراوي، لوكالة شفق نيوز، إن "لاعب منتخبنا مهدي علي تمكن من الفوز على منافسيه من اليابان والفلبين ويحقق بعدها مفاجأة كبيرة بتغلبه على بطل العالم اللاعب التايلندي".

وأضاف أنه "تعثر في المواجهة الأخيرة أمام لاعب منتخب تركمانستان ليخسر بعد مواجهة قوية، ليكتفي في نهاية مشواره في البطولة بالوسام البرونزي عن جدارة".

وأشار إلى أن "لاعبي المنتخب الوطني قدموا مستويات رائعة في نزالات قوية ضمن البطولة، كما اكتسبوا خبرة ثمينة ستنعكس إيجابياً في قادم النزالات"، لافتاً إلى أن "اللاعب هارون عبد الله، تمكن في المنافسات من تحقيق انتصارين مهمين على منافسيه من الهند وإندونيسيا بنتيجة 2-0 لكل منهما".

وكانت بعثة المنتخب العراقي للناشئين والشباب للتايكواندو قد غادرت بغداد الاثنين الماضي، متوجهة إلى ماليزيا للمشاركة في بطولة آسيا، وذلك الانتهاء من البرنامج التحضيري الذي تضمن معسكراً داخلياً مكثفاً في مدينة أربيل استمر لمدة 24 يوماً، أعقبه معسكر خارجي في الأردن دام 14 يوماً.