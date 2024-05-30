العراق يحصد 9 أوسمة في بطولة غرب آسيا للبليارد

شفق نيوز/ حصل منتخب العراق للبليارد، يوم الخميس، تسعة أوسمة ذهبية ونحاسية، في بطولة غرب آسيا.

وحصل اللاعب أمير علي في فعالية العشر كرات، على الوسام الذهبي الوحيد للعراق لغاية الآن، بينما جاءت الأوسمة الفضية عن طريق اللاعبين محمد قصي، وعلي جليل، وعبد الله محمد، وفاز بالأوسمة النحاسية كل من أمير علي، وغازي عدنان، ومحمد قصي، وقاسم حسين بواقع وسامين.

وتتواصل فعاليات بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر التي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة 12 منتخباً إلى جانب العراق وهي كل من: البحرين أ، والبحرين ب، والكويت، وقطر، والإمارات، والسعودية، وعمان، والأردن، واليمن، ولبنان، وإيران.