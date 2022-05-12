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العراق يحصد 8 أوسمة في بطولة بغداد السلام للجودو

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-12T11:50:29+0000
العراق يحصد 8 أوسمة في بطولة بغداد السلام للجودو

شفق نيوز/ حصد لاعبو المنتخب العراقي للجودو، ثمانية أوسمة في اختتام منافسات الفردي لبطولة بغداد السلام الدولية بنسختها الأولى التي تحتضنها قاعة الشعب المغلقة بمشاركة 8 دول.

وحل المنتخب العراقي في المركز الثالث مكرر خلف منتخبات إيران وتونس والمغرب، وتوزعت أوسمة العراق الثمانية بين واحد ذهبي وآخر فضي وست ميداليات برونزية.

وحصد المنتخب المغربي بطل الترتيب الفردي خمسة أوسمة، بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة.

وأحرز المنتخب التونسي الوصافة بنيله ميداليتين ذهبيتين، اما المنتخب الإيراني ثالث الترتيب فجمع سبعة أوسمة، أحدها ذهبي و ميداليتين فضيتين و 4 برونزية.

وجاء الوسام الذهبي العراقي عن طريق البطل سعيد صالح لوزن 81 كغم بعد تفوقه على منافسه الإيراني في النهائي، وأحرز اللاعب العراقي شهاب عبد الوهاب فضية 100-كغم، اما الميداليات البرونزية الست فقد تحققت عن طريق اللاعبين سوران صباح بوزن 81 كغم وحسين طالب وزن 73 كغم وحمزة صبيح بوزن 81 كغم وحسين علي بوزن 90 كغم وعلي حسن عطا الله بوزن 100- كغم.

وتختتم، اليوم الخميس، منافسات بطولة بغداد السلام باقامة منافسات الفرقي، وستشرع جميع المنتخبات الراغبة بإقامة معسكر تدريبي في العاصمة يبدأ غدا الجمعة ويستمر لمدة سبعة أيام.

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