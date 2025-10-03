العراق يحصد 8 أوسمة بثاني أيام بطولة غرب آسيا لألعاب القوى

شفق نيوز- بيروت

رفع المنتخب العراقي لألعاب القوى، يوم الجمعة، غلة الحصاد في ثاني أيام بطولة غرب آسيا للشباب والشابات دون 20 عاما الثالثة المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال ميثم الحسني مدير المكتب الإعلامي للمنتخب، لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا تمكّن من حصد 8 أوسمة متنوّعة تقسم الى ذهبية و3 فضيات و4 برونزية".

وأضاف الحسني، أن "منتخبنا افتتح منافسات اليوم الثاني بحصد ذهبية رمي الرمح للاعب عبد الله سامي لمسافة بلغت 76,57 م".

وبين، أن "المنتخب العراقي خطف فضية الوثب الطويل للاعبة آية سليم لمسافة بلغت 91, 4 م وكذلك فضية سباق سباعي شابات للاعبة رنين أحمد عبد الوهاب 2391 نقطة، وفضية في سباق 5000 م شباب للعداء يحيى إبراهيم".

كما حصد المنتخب العراقي، برونزية في سباق 5000 م شباب للعداء زين العابدين مخلص، وبرونزية في الوثب العالي شابات للاعبة نيفار حسن علي على إرتفاع 1.99 م، وبرونزية في الوثب الطويل للاعبة سجى بلال 76. 4 م وبرونزية للعداءة رانيا قاسم في سباق 5000 م شابات بزمن قدره 51 , 33 دقيقة.

ويرتفع رصيد المنتخب العراقي بهذه الميداليات إلى 12 وساماً ملوناً، منها 3 ذهب و5 فضة و4 برونز.