العراق يحصد 8 ميداليات في بطولة آسيا للجوجيتسو

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الاثنين، حصد المنتخب العراقي للجوجيتسو ميدالية فضية واحدة وسبع ميداليات برونزية في بطولة آسيا التاسعة لعام 2025 التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان.

وذكرت اللجنة الأولمبية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم إسدال الستار اليوم على منافسات بطولة آسيا التاسعة للجوجيتسو لعام 2025، التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة واسعة من نخبة لاعبي القارة، حيث شارك أكثر من 800 رياضي يمثلون 28 دولة. وتميّز المنتخب الوطني العراقي بحضوره اللافت، محققاً إنجازاً مميزاً تمثل بحصده ثماني ميداليات، ميدالية فضية واحدة وسبع ميداليات برونزية.

ونقل البيان عن رئيس الاتحاد العراقي للجوجيتسو نائب رئيس الاتحاد الآسيوي مخلص حسن، قوله إن "أبطال العراق أثبتوا جدارتهم وسط منافسة شرسة، وتمكنوا من تسجيل أسمائهم بين نخبة اللاعبين الآسيويين".

وأضاف حسن، أن النتائج الإيجابية التي تحققت في المنافسات القارية جاءت عن طريق، علي داود/الميدالية الفضية، وعبد الهادي قيس/الميدالية البرونزية، ومجتبى أحمد/الميدالية البرونزية، ومحمد جاسم/الميدالية البرونزية، ومهند حسن/الميدالية البرونزية، وحسن نوري/الميدالية البرونزية، وسجاد فلاح/الميدالية البرونزية، وأحمد عماد/الميدالية البرونزية.

وبين رئيس الاتحاد، أن بنهاية منافسات فئة المتقدمين، تتوجه الأنظار غداً نحو انطلاق بطولة فئة الشباب، حيث يعوّل العراقيون على جيل المستقبل لمواصلة مسيرة الإنجازات.

وأعرب رئيس الاتحاد العراقي للجوجيتسو والسامبو والكوراش، مخلص حسن، عن ثقته الكبيرة باللاعبين الشباب، مؤكداً أنهم استعدوا بكل جدية لتمثيل العراق بأفضل صورة ورفع رايته عالياً في هذا المحفل القاري المهم.

واختتم البيان بالقول إن منافسات بطولة آسيا للشباب تنطلق يوم غد بمشاركة عراقية فاعلة.