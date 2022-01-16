العراق يحصد 6 اوسمة ملونة في بطولة آسيا للتجذيف الافتراضي

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للتجديف الافتراضي، يوم الاحد، ستة اوسمة ملونة في منافسات بطولة اسيا بالتجذيف الافتراضي داخل الصالات والتي عبر الانترنيت بمشاركة 700 رياضي من كلا الجنسين يمثلون معظم الدول الاسيوية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتجذيف، عبد السلام خلف، لوكالة شفق نيوز، ان "حصيلة العراق في البطولة القارية المؤهلة الى بطولة العالم التي ستقام في المانيا بشهر شباط المقبل، هي وسامان ذهبيان، ومثلهما من الفضة والنحاس ايضا".

وبين ان "اللاعب عمر اسماعيل احرز الوسام الذهبي في سباق فردي متقدمين لمسافة 2000م، كما حصد اللاعب حسن علي فوزي الوسام الذهبي في سباق فردي تحت سن 13 سنة لمسافة 1000م".

واضاف خلف ان "اللاعب محمد رياض حصل على الوسام الفضي في منافسات سباق فردي خفيف لمسافة 2000م، وفي منافسات سباق 500 م فردي ثقيل حقق لاعب المنتخب العراقي عبد الله قيس الوسام الفضي ايضا".

واشار الى ان "اللاعب خطاب خالد حقق الوسام النحاسي في منافسات سباق 2000م لفئة تحت سن 19 سنة، وكذلك تمكن زميله محمد حاتم من الفوز بالوسام النحاسي في منافسات سباق 500م فردي خفيف".

وبين رئيس الاتحاد ان "اللاعبين الستة الذين حققوا الاوسمة الملونة تأهلوا بشكل رسمي الى منافسات بطولة العالم التي من المقرر ان تحتضن فعالياتها المانيا خلال الشهر المقبل".