سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يحصد 6 اوسمة ملونة في بطولة آسيا للتجذيف الافتراضي

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-16T09:51:35+0000
العراق يحصد 6 اوسمة ملونة في بطولة آسيا للتجذيف الافتراضي

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للتجديف الافتراضي، يوم الاحد، ستة اوسمة ملونة في منافسات بطولة اسيا بالتجذيف الافتراضي داخل الصالات والتي عبر الانترنيت بمشاركة 700 رياضي من كلا الجنسين يمثلون معظم الدول الاسيوية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتجذيف، عبد السلام خلف، لوكالة شفق نيوز، ان "حصيلة العراق في البطولة القارية المؤهلة الى بطولة العالم التي ستقام في المانيا بشهر شباط المقبل، هي وسامان ذهبيان، ومثلهما من الفضة والنحاس ايضا".

وبين ان "اللاعب عمر اسماعيل احرز الوسام الذهبي في سباق فردي متقدمين لمسافة 2000م، كما حصد اللاعب حسن علي فوزي الوسام الذهبي في سباق فردي تحت سن 13 سنة لمسافة 1000م".

واضاف خلف ان "اللاعب محمد رياض حصل على الوسام الفضي في منافسات سباق فردي خفيف لمسافة 2000م، وفي منافسات سباق 500 م فردي ثقيل حقق لاعب المنتخب العراقي عبد الله قيس الوسام الفضي ايضا".

واشار الى ان "اللاعب خطاب خالد حقق الوسام النحاسي في منافسات سباق 2000م لفئة تحت سن 19 سنة، وكذلك تمكن زميله محمد حاتم من الفوز بالوسام النحاسي في منافسات سباق 500م فردي خفيف".

وبين رئيس الاتحاد ان "اللاعبين الستة الذين حققوا الاوسمة الملونة تأهلوا بشكل رسمي الى منافسات بطولة العالم التي من المقرر ان تحتضن فعالياتها المانيا خلال الشهر المقبل".

related

مدرب المنتخب  العراقي الاسبق يبدي ترحيباً بعدم التأهل الى كأس العالم

Date: 2021-11-14 11:56:18
مدرب المنتخب  العراقي الاسبق يبدي ترحيباً بعدم التأهل الى كأس العالم

بالصور.. المنتخب العراقي يصل قيصري التركية

Date: 2021-08-16 16:30:28
بالصور.. المنتخب العراقي يصل قيصري التركية

كاتانيتش يهدد بمقاطعة تدريبات المنتخب العراقي ودرجال يدخل على الخط

Date: 2021-05-11 19:07:36
كاتانيتش يهدد بمقاطعة تدريبات المنتخب العراقي ودرجال يدخل على الخط

موقف "رسمي" جديد بشأن مستقبل كاتانيتش في تدريب المنتخب العراقي

Date: 2021-06-19 10:28:05
موقف "رسمي" جديد بشأن مستقبل كاتانيتش في تدريب المنتخب العراقي

كاتانيتش: سعيد بالتعادل أمام اليمن وهذا ما قلته قبل المباراة

Date: 2019-12-02 18:57:09
كاتانيتش: سعيد بالتعادل أمام اليمن وهذا ما قلته قبل المباراة

"ثلاثي السويد" ينضم لأسود الرافدين استعداداً لسوريا وكوريا الجنوبية

Date: 2021-11-08 19:44:37
"ثلاثي السويد" ينضم لأسود الرافدين استعداداً لسوريا وكوريا الجنوبية

"اعتذار" خليجي يسبق ودية العراق والكويت

Date: 2021-01-25 19:32:47
"اعتذار" خليجي يسبق ودية العراق والكويت

كوركيس: كاتانيش عالج حالات سلبية في المنتخب العراقي تحضيراً لاوزبكستان

Date: 2020-11-17 07:53:14
كوركيس: كاتانيش عالج حالات سلبية في المنتخب العراقي تحضيراً لاوزبكستان