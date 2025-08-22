العراق يحصد 5 أوسمة في اليوم الأول ببطولة غرب آسيا للقوى البدنية

شفق نيوز- بغداد

أحرز المنتخب العراقي للقوى البدنية خمسة أوسمة متنوعة، يوم الجمعة، في أول أيام منافسات بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة عشرة منتخبات عربية وآسيوية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للقوى البدنية، صلاح فتاح، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب تمكن من إحراز أربعة أوسمة ذهبية ووساماً برونزياً في انطلاقة قوية تعكس جاهزية اللاعبين وروحهم التنافسية العالية".

وبين أن "اللاعب الواعد نيجيرفان فرياد تألق في فئة وزن 66كغم، محققاً أربعة أوسمة ذهبية، فيما حصل زميله محمد سعد على الوسام البرونزي في الوزن نفسه".

وأوضح أن "المنافسات ما تزال في بدايتها، وأن منتخب العراق يتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات في الأيام المقبلة رغم قوة المنتخبات المنافسة، مشدداً على إصرار اللاعبين على اعتلاء منصات التتويج".

وأشار فتاح إلى أن "هذه المشاركة تمثل محطة مهمة على طريق التحضير للاستحقاقات القارية والدولية، وعلى رأسها بطولتا آسيا والعالم"، مؤكداً أن "الاتحاد العراقي للقوى البدنية يواصل العمل على دعم جميع الفئات العمرية، التي أثبتت قدرتها على تحقيق إنجازات مشرفة في مختلف المحافل الرياضية".

يذكر أن منتخب العراق يشارك في البطولة بفئات الناشئين والشباب والمتقدمين، إلى جانب تسعة منتخبات من منطقة غرب آسيا هي، السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، ولبنان، وسوريا، وإيران.