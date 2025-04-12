العراق يحصد 37 ميدالية ويحل ثالثاً في كأس العالم للكيك بوكسينغ

شفق نيوز/ اختتمت اليوم السبت، منافسات بطولة كأس العالم للكيك بوكسينغ، التي أقيمت في العاصمة التايلندية بانكوك، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون 40 دولة من مختلف القارات.

وحقق المنتخب العراقي إنجازاً استثنائياً بحصوله على 37 ميدالية ملونة، بواقع 12 ذهبية، و23 فضية، و2 برونزية، ليحتل المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة.

وشارك العراق في البطولة بوفد ضم 44 لاعباً ولاعبة قدموا مستويات قوية، حيث شهدت المنافسات مشاركة نخبة من أبطال العالم، ما زاد من قوة البطولة ورفع من مستوى الأداء الفني.