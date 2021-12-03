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العراق يحصد 3 أوسمة ملونة في انطلاق البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-03T10:34:17+0000
العراق يحصد 3 أوسمة ملونة في انطلاق البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد

شفق نيوز / أحرز منتخب العراق للفروسية، بفعالية التقاط الأوتاد، يوم الجمعة، ثلاثة أوسمة ملونة بواقع وسامين ذهبيين، ووسام نحاسي.

يأتي ذلك، ضمن منافسات اليوم الأول من فعاليات البطولة الدولية التي تقام في ولاية الدقم بسلطنة عُمان، وبإشراف مباشر من قبل الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد.

وقال رئيس اتحاد اللعبة، حيدر حسين الجميلي، إن "الفارس (عبد الحميد رشيد حميد)، حصد الوسام الذهبي في منافسات الفردي لفعالية الرمح، كما أحرز منتخب العراق بفعالية الزوجي والمؤلف من الفارسين (عبد الحميد رشيد حميد) و(أسامة لواء بهلول)، الوسام الذهبي بفعالية الرمح أيضا".

وأضاف الجميلي، الذي يشغل منصب النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، أن "المنتخب العراقي للعبة فاز أيضاً بفعالية الرمح الاستعراضي بالوسام النحاسي، في منافسات الفريق ضمن فعاليات البطولة التي من المقرر أن تختتم مساء يوم غد السبت" .

ويشارك 33 فارساً وفارسة في البطولة ويمثلون 16 دولة، هي سلطنة عمان والعراق وفلسطين والسودان والباكستان والسعودية والكويت والإمارات والأردن واميركا وبريطانيا وروسيا وكندا والنرويج وماليزيا وألمانيا.

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