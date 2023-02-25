العراق يحصد 3 اوسمة ملونة والرابع فرقيا في بطولة اسيا للجوجيتسو للمتقدمين

شفق نيوز/ حقق منتخب العراق للجوجيتسو 3 اوسمة ملونة في بطولة اسيا بالجوجيتسو للمتقدمين التي جرت احداثها في العاصمة التايلندية بانكوك.

وقال رئيس الاتحاد العراقي مخلص حسن باتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز؛ ان "العراق شارك بخمس لاعبين ثلاثة منهم حققوا 3 اوسمة اسيوية ملونة"، مشيرا إلى أن 30 دولة آسيوية شاركت في البطولة.

وأضاف حسن؛ ان "في وزن 77 كغم حقق لاعب منتخبنا الوطني احسان فلاح الميدالية الفضية لفعالية الجوجيتسو القتالية بعد ان فاز في ثلاثة نزالات على كل من لاعبي الهند وتايلاند وكازاخستان".

وتابع أن "في وزن 93+ كغم حقق لاعب منتخبنا الوطني سجاد فلاح حسن الميدالية الفضية الثانية للعراق في فعالية الجوجيتسو القتالية بعد فوزه على اللاعب التايلندي واللاعب الكازاخستاني".

وزاد أن "في وزن 85 كغم حقق لاعب منتخبنا الوطني حسين قاسم مطشر الميدالية البرونزية لفعالية الجوجيتسو القتالية".

وبهذه النتيجة يكون ترتيب العراق هو المركز الرابع فرقيا بعد منتخبات تايلاند وكازاخستان وفيتنام التي هيمنت على اوسمة البطولة.