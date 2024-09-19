العراق يحصد 14 وساماً ملوناً في بطولة العالم للمواي تاي في تايلاند

شفق نيوز/ حقق منتخب شباب العراق للمواي تاي إنجازاً بارزاً بحصوله على المركز العاشر في بطولة العالم التي اختتمت اليوم الخميس، في العاصمة التايلاندية بانكوك، بعد إحرازه (14) وساماً ملوناً.

وتوزعت الأوسمة بواقع أربعة ذهبية، وفضيين، وثمانية أوسمة نحاسية، ليحقق بذلك المركز العاشر من بين 92 دولة مشاركة.

وتألق اللاعب حسين سلمان بفوزه على منافسه الأسترالي، محرزاً الوسام الذهبي، كما نال الشقيقان يوسف فوزي وأحمد فوزي الوسام الذهبي في فعالية "ماي مواي"، وتمكن الثنائي مهدي عدي ومحمد عدي من إحراز الذهب في نفس الفعالية.

ولم يتوقف الإنجاز عند هذا الحد، فقد حصل اللاعبان رضا محمد وعلي السوداني على الذهب في فعالية "ماي مواي"، فيما حصد مصطفى سرمد الوسام الفضي في فعالية "الواي كرو"، أما مصطفى السوداني، فقد نال الوسام الفضي في فعالية القتال.

واختتم منتخب شباب العراق إنجازه بتحقيق ثمانية أوسمة نحاسية جاءت من خلال اللاعبين محمد السيلاوي ومهدي عباس في فعالية الزوجي "ماي مواي"، بالإضافة إلى عبد الله أسامة، رسول خالد، علي السوداني، عبد الله شوقي، مصطفى أسامة في فعالية القتال، ورضا محمد في منافسات "الواي كرو".