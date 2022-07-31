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العراق يحصد 13 وساماً في بطولة غرب آسيا ‬لكرة الطاولة

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-31T16:17:51+0000
العراق يحصد 13 وساماً في بطولة غرب آسيا ‬لكرة الطاولة

شفق نيوز / حصل العراق، يوم الأحد، على ثلاثة أوسمة ذهبية في بطولة غرب آسيا المؤهلة لنهائي آسيا والعالم لكرة الطاولة، حيث حصل اللاعب أنور مؤيد، ذهبية واحدة تحت 19 عاماً، بينما حصلت اللاعبة شقيقته نسمة مؤيد على ذهبيتين.

كما حصل المنتخب العراقي على خمسة أوسمة فضية، ومثلها برونزية، في بطولة غرب آسيا المقامة في الأردن.

وحصلت اللاعبة نسمة مؤيد تحت 15 عاماً على وسام فضي، ومثلها للاعبة أثمار عقيل تحت 11 عاماً، وفضية بفعالية زوجي رجال، وفضية لفعالية زوجي النساء، وفضية لفريق النساء.

في السياق، حصل العراق في فعالية لفريق الرجال على برونزية، وفردي رجال برونزية، وزوجي تحت 15 عاماً، أولاد على برونزية، واللاعبة سجى مجيد على برونزية تحت 17 عاماً، ومينا حسن برونزية نساء.

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