العراق يحصد 13 وساماً ذهبياً في بطولة الأردن الدولية المفتوحة بالكيك بوكسينغ

شفق نيوز/ اختتمت عصر في العاصمة الأردنية عمان، بطولة الأردن الدولية الثالثة المفتوحة بالكيك بوكسينغ ، تحت إشراف الاتحاد الدولي (WAKO) ، التي شاركت فيها 700 لاعب يمثلون 14 دولة بضمنها ثلاث اندية عراقية هي الجماهير والكوفة والصحة.

وقال المنسق الإعلامي للكيك بوكسينغ احمد رحيم لوكالة شفق نيوز، إن "العراق حصل على 25 ميدالية 13 ذهبية و9 ميداليات فضية 3 برونزيات من مشاركة انديتنا الثلاث".

واضاف ان الميداليات جاءت لنادي الجماهير عن طريق اللاعبين رضا أحمد الذي خطف الميدالية الذهبية بنظام "فول كونتاكت" واللاعب رسول جبار ذهبية "الكك لايت" وذهبية "اللايك كونتاك" ومحمد علي ايضا حقق الميدالية الذهبية بـ"الكيك لايت" ونال ايضا الميدالية الذهبية بنظام "اللايك كونتاك" وحقق اللاعب علي جميل ثلاث ميداليات في ثلاثة أنظمة هي "اللايت والكك والبيويغ فايت" ذهبية و فضيتين أما اللاعب عباس عبد الهادي فحقق ميداليتين برونزيتين بنظامي "الكك اللايت" ليحصد بذلك نادي الجماهير 10 أوسمة.

وبين ان حصيلة اندية العراق كانت عن طريق نادي الكوفة 8 أوسمة عن طريق اللاعبين صلاح حيدر بميداليتين ذهبية وفضية بنضامي "الايت والكك لايت"، ونال اللاعب وسام وسامين ايضا ذهبية وفضية في نضامي "اللايت والكك لايت"، وخطف علي فيصل ذهبية نظام "السيمي كونتاك"، وحقق حسن ميداليتين ذهبية وفضية بـ"نظامي اللايت والكك"، اما سيف فخطف الميدالية الذهبية في "نظام اللايت".

وكانت حصيلة نادي الصحة من الاوسمة 7 أوسمة جاءت عن طريق اللاعبين مصطفى محمود ذهبية وفضية في نظامين "اللايت والكك لايت"، وحصل مخلد فالح على الميدالية الفضية في نظام "السيمي"، وعلي جاسم حقق ميداليتين ذهبية برونزية بـ"نظامي الكك واللايت"، ونال اللاعب نهاد حسن الميدالية الفضية بـ"نظام الفول كونتاك"، واخيرا اللاعب اسعد حقق الميدالية الفضية بـ"نظام السيمي".

واشار الى ان مجموعة الميداليات التي حققتها ثلاث أندية عراقية مشاركة في بطولة الأردن الدولية المفتوحة 25 ميدالية متنوعة.

هذا وحضر نهائي البطولة رئيس الاتحاد العربي لرياضات الكك بوكسنغ الدكتور باسل الشاعر، وأمين عام الاتحاد الدكتور وصفي الشوابكة، واللواء قاسم الواسطي رئيس الاتحاد العراقي لرياضات الكك بوكسنغ، ورئيس نادي الجماهير يحيى كريم، ورؤساء الاتحادات العربية وشخصيات رياضية اخرى.