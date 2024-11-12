العراق يحصد 10 أوسمة منوعة في بطولة غرب آسيا للقوس والسهم

شفق نيوز/ عزز منتخب العراق للقوس والسهم، يوم الثلاثاء، رصيده من الأوسمة الملونة ليرفعها لعشرة بواقع ثلاثة ذهبية، وستة فضية، ووساماً برونزياً واحداً في بطولة غرب آسيا.

واختتمت اليوم منافسات بطولة غرب آسيا للقوس والسهم بنسختها الأولى والتي أقيمت في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

وأسفرت منافسات فعالية القوس المحدب عن فوز اللاعبة العراقية رند سعد بالوسام الذهبي في منافسات الفردي العام بعد إقصاء منافستها من المنتخب السعودي، فيما أحرز اللاعبون عبد الله سعد، وأحمد كريم، وسمير عادل، الوسام الفضي في منافسات الفرقي لفئة الشباب.

وتمكن كل من رند سعد، وعلي حمد، من إحراز الوسام الفضي في منافسات المختلط ، بينما حصل منتخب الرجال بفعالية "ركيلف" المؤلف من علي أحمد كاظم، وأحمد شاكر، على وسام نحاسي.