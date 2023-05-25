العراق يحصد 10 أوسمة في بطولة العرب لألعاب القوى

شفق نيوز/ أنهى منتخب العراق بألعاب القوى تحت سن 23 عاماً مشاركته في بطولة العرب لألعاب القوى التي أقيمت فعالياتها على ملعب رادس في تونس العاصمة بحصيلة بلغت عشرة أوسمة عراقية بواقع ستة فضية وأربعة نحاسية ليحلّ في المركز التاسع بجدول الترتيب العام للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة زيدون جواد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الأوسمة الفضية الستة جاءت عن طريق كل كوردستان به مو جمال في فعالية ركض 100 م حواجز وأمير فالح عبد الواحد في فعالية القفز بالعصا (الزانة) وعبد الله جلال گمر في منافسات الوثبة الثلاثية ومنتخب السيدات المؤلف من براء ممدوح وكوردستان به مو ودييه نزار وديرين بختيار في فعالية ركض 4×100 م ومنتخب الرجال المؤلف من كل من سيف رعد وزين العابدين علي ومحمد نجاح ونور الدين عادل في فعالية ركض 4×100 م وعبد الله جلال گمر في منافسات الوثب الطويل".

وأضاف جواد؛ إن "الأوسمة النحاسية الأربعة تحققت عن طريق كل من ديرين بختيار في فعالية ركض 100 م حواجز وأمير صبيح صيهود في فعالية القفز بالعصا (الزانة) وسيف رعد عبد الواحد في ركض فعالية 100 م وكوردستان به مو جمال في فعالية ركض 400م حواجز".

وختم المدير التنفيذي للاتحاد العراقي لألعاب القوى زيدون جواد حديثه قائلاً إن "الأوسمة العشرة وضعت العراق بوسط جدول الترتيب، وهو المركز التاسع فرقياً، من بين ثمانية عشر منتخباً عربياً شارك في البطولة هي العراق، وتونس الدولة المستضيفة وقطر وليبيا والصومال والامارات والبحرين والكويت ومصر والمغرب وجيبوتي والسودان وفلسطين والجزائر والسعودية ولبنان واليمن وسلطنة عمان".