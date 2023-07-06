العراق يحصد أول وسامين في الدورة العربية

شفق نيوز/ حصد العراق أول وسامين برونزيين ضمن منافسات فعالية ألعاب القوى في دورة الألعاب العربية الرياضية الجارية احداثها في الجزائر.

وجاء الوسام الأول عن طريق العداءة "مريم عبد الحميد" في فعالية القفز العالي .

بينما حصل العداء "أمير فالح" في فعالية القفز بالزانة على الوسام الثاني .

وانطلقت منافسات ألعاب القوى في الألعاب الرياضية العربية 2023 بالجزائر، يوم الثلاثاء الماضي، بملعب المركب الأولمبي في وهران، وتستمر إلى غاية يوم غد الجمعة المقبل بمشاركة المنتخب العراقي المتواجد في الجزائر منذ أيام.

وافتتحت مساء يوم امس الاربعاء الدورة الرياضية العربية بنسختها الخامسة عشر على ملعب الخامس من يوليو في الجزائر العاصمة، بمشاركة اكثر من 3500 رياضي من 18 دولة عربية، بالتزامن مع العيد الوطني للجمهورية الجزائرية.