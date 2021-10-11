سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يحصد وسامين في بطولة العالم للشباب برفع الأثقال

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-11T19:41:20+0000
العراق يحصد وسامين في بطولة العالم للشباب برفع الأثقال

شفق نيوز/ حقق الرباع العراقي علي عمار يسر وسامين فضي وبرونزي في بطولة العالم للشباب برفع الأثقال المقامة حاليا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال أمين سر الاتحاد المركزي لرفع الأثقال مصطفى صالح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اتحاده عاد لسكة الانتصارات وتحقيق الانجازات عبر بطولة العالم بعد تراجع دام ثلاث سنوات.

وأضاف صالح ان العراق شارك في هذه البطولة بلاعب واحد هو علي عمار يسر بوزن ١٠٢ كغم وتمكن من تحقيق الوسام الفضي بفعالية النتر رافعاً ١٨٥ كغم والوسام البرونزي في المجموع بعدما حقق ١٤٩ كغم في فعالية الخطف.

واشار الى ان الرباع العراقي علي عمار كان قريبا من تحقيق الوسام الذهبي، موضحاً ان المنافسة كانت شرسة بينه وبين بطل العالم من كازخستان.

ولفت الى ان تحقيق إنجاز عالمي يؤكد ان اتحاد رفع الأثقال كان ولا يزال ولّاداً للمواهب والأبطال.

related

شباب العراق لتنس كرة القدم يغادر إلى رومانيا للمنافسة في بطولة العالم

Date: 2021-09-16 05:50:46
شباب العراق لتنس كرة القدم يغادر إلى رومانيا للمنافسة في بطولة العالم

الشرطة وأمانة بغداد في نهائي بطولة الدوري الممتاز للشباب

Date: 2021-07-15 18:38:19
الشرطة وأمانة بغداد في نهائي بطولة الدوري الممتاز للشباب

ختام منافسات بطولة العالم بالقوة البدنية.. العراق يعزز مكانته العالمية في اللعبة

Date: 2021-08-28 15:12:11
ختام منافسات بطولة العالم بالقوة البدنية.. العراق يعزز مكانته العالمية في اللعبة