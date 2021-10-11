العراق يحصد وسامين في بطولة العالم للشباب برفع الأثقال

شفق نيوز/ حقق الرباع العراقي علي عمار يسر وسامين فضي وبرونزي في بطولة العالم للشباب برفع الأثقال المقامة حاليا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال أمين سر الاتحاد المركزي لرفع الأثقال مصطفى صالح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اتحاده عاد لسكة الانتصارات وتحقيق الانجازات عبر بطولة العالم بعد تراجع دام ثلاث سنوات.

وأضاف صالح ان العراق شارك في هذه البطولة بلاعب واحد هو علي عمار يسر بوزن ١٠٢ كغم وتمكن من تحقيق الوسام الفضي بفعالية النتر رافعاً ١٨٥ كغم والوسام البرونزي في المجموع بعدما حقق ١٤٩ كغم في فعالية الخطف.

واشار الى ان الرباع العراقي علي عمار كان قريبا من تحقيق الوسام الذهبي، موضحاً ان المنافسة كانت شرسة بينه وبين بطل العالم من كازخستان.

ولفت الى ان تحقيق إنجاز عالمي يؤكد ان اتحاد رفع الأثقال كان ولا يزال ولّاداً للمواهب والأبطال.