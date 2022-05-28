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العراق يحصد وساماً نحاسياً في بطولة العرب لألعاب القوى

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-28T11:44:56+0000
العراق يحصد وساماً نحاسياً في بطولة العرب لألعاب القوى

شفق نيوز / أحرز المنتخب العراقي لألعاب القوى، يوم السبت، وساماً نحاسياً بفعالية التتابع، في بطولة العرب للشباب التي تتواصل أحداثها في تونس.

وقال رئيس اتحاد ألعاب القوى، طالب فيصل، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب أحرز بفعالية التتابع (البريد) لمسافة 4 في 100 م وساماً نحاسيا بعد أن حل بالمركز الثالث، بعد منتخبي السعودية وقطر".

وأضاف فيصل، أن "المنتخب العراقي في هذه الفعالية ارتأى ان يشارك بفريق الرديف بعد تعرض ثلاث من لاعبي التتابع بالإجهاد لخوضهم منافسات فعاليات أخرى وهم أحمد جمال، وفلاح حسن ومحمد نجاح".

وكان العداء العراقي فلاح حسن، قد حقق ذهبية للعراق في سباق 200م، كما حقق العداء العراقي أحمد جمال، الوسام الفضي في سباق 400م حواجز.

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