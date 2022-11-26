العراق يحصد وساماً نحاسياً في بطولة العالم بالجوجيتسو والكوراش

شفق نيوز/ حقق لاعب العراقي محمد ناظم، وساماً نحاسياً في بطولة العالم بالجوجيتسو والكوراش بوزن 60 كغم التي اختتمت فعالياتها اليوم السبت في الهند.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة مخلص حسن لوكالة شفق نيوز، إن "العراق توج بوسام نحاسي عن طريق لاعب منتخبنا الوطني بالجوجيتسو والكوراش البطل محمد ناظم".

واضاف ان "لاعب منتخب العراق خسر اليوم أمام بطل العالم من اوزبكستان بوزن 60 كغم ، لافتا الى ان لاعب المنتخب لعب رغم الإصابة ولولا الاصابة لحقق الفوز كونه يتمتع بمستوى متميز".

وكان لاعب المنتخب العراقي علي البازي انسحب أمام نظيره الاسرائيلي في لقاء المركز الثالث في بطولة العالم للشباب التي أقيمت في أبو ظبي مطلع الشهر الحالي.