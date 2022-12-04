العراق يحصد وساماً فضياً بالتجذيف في بطولة آسيا

شفق نيوز/ تمكن لاعب المنتخب الوطني للتجذيف محمد رياض من تحقيق الوسام الفضي في فردي الرجال خفيف ضمن منافسات بطولة آسيا المقامة في تايلند، وبمشاركة منتخبات الهند والصين واوزبكستان وإيران وكوريا الجنوبية والفلبين وتايوان وفيتنام وإندونيسيا والسعودية والبلد المضيف تايلند.

وقال رئيس الاتحاد، عبد السلام خلف لوكالة شفق نيوز؛ ان "اللاعب محمد رياض تمكن من تسجيل حضور طيب رغم شدة المنافسة بين المنتخباتِ الآسيوية أهلته لتحقيق الوسام الفضي في فردي الخفيف للرجال لترتفع معنويات منتخبنا، حيث أضاف الجذاف عز الدين عبد السلام الوسام البرونزي للعراق في زوجي الخفيف".

وأشار رئيس الاتحاد الى إن "الحضور العراقي استطاع أن يثبت وجوده بين منتخباتِ القارة الصفراء، وأن يكون المنتخب العراقي دائماً بين المنتخبات الآسيوية الثلاثة التي تقف على منصاتِ التتويج رغم الصعوباتِ والعقبات التي تقف أمام طموحات لاعبينا، وهذا الحال يجعلنا أكثر إصراراً وتحدياً لمواصلة النجاحات".