العراق يحصد وساماً ذهبياً ثانياً في بطولة العالم لرفع الاثقال البارالمبي

شفق نيوز/ حقق العراق اليوم الجمعة، وساماً ذهبياً بارالمبياً في بطولة العالم لرفع الاثقال الجارية حالياً في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال جبار طارش الامين المالي للاتحاد العراقي لرفع الاثقال البارالمبي، لوكالة شفق نيوز، إن "الرباع مصطفى سلمان راضي، حصل على الوسام الذهبي برفع 200 كيلوغرام بوزن 59 كيلوغرام ليتوج بالمركز الأول عالمياً".

واضاف ان "الرباع العراقي مصطفى، كسر رقم الرباع الصيني السابق الذي كان قد رفع في آخر بطولة عالم 196 كيلوغرام".

واشاد طارش بـ"دور رئيس اللجنة البارالمبية العراقية الذي وفر كل احتياجات الرباعين خلال المشاركة وذلل كل صعوباتهم وخطط لتحقيق الإنجاز سيما وانه احد ابرز ابطال اللعبة".

وكان الرباع العراقي البارالمبي رسول كاظم، قد حصل على الوسام الذهبي والذي كان اول وسام للعراق في البطولة كما حصل الرباع مسلم عقيل، على الوسام البرونزي في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال الجارية بشرم الشيخ المصرية المؤهلة الى بارالمبياد باريس 2024.