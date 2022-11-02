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العراق يحصد وساماً برونزياً في بطولة العالم للجوجيتسو للشباب

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-02T14:05:19+0000
العراق يحصد وساماً برونزياً في بطولة العالم للجوجيتسو للشباب

شفق نيوز/ حقق العراق وساماً برونزياً في بطولة العالم للشباب للجوجيتسو، يوم الاربعاء، في البطولة المقامة حالياً في ابو ظبي الاماراتية وتستمر لغاية التاسع من شهر تشرين الثاني الجاري.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للجوجيتسو، مخلص حسن، لوكالة شفق نيوز، ان "الوسام تحقق عن طريق اللاعب سجاد فلاح حسن في وزن 94كغم".

واضاف ان "الوسام البرونزي جاء بعد تفوق لاعبنا سجاد فلاح حسن على البطلين من قارة اسيا الايراني والاندونيسي وخسارته بفارق النقاط من بطل العالم اللاعب الكولمبي".

واشار الى ان "البطل العراقي سجاد فلاح حسن تعرض لظلم تحكيمي في لقاء تحديد الثاني والثالث امام اللاعب اليوناني"، موضحا ان "لاعبنا كان متفوقاً على اليوناني بشكل واضح وامام انظار الجميع لكن تفاجأنا باحتسابه خاسراً بقرار ظالم، ليحصل على الوسام البرونزي رغم انه كان يستحق الفضي".

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