العراق يحصد ميداليته الـ11 في دورة التضامن الإسلامي

شفق نيوز- الرياض

تمكّن لاعب المنتخب العراقي مصطفى كاظم داغر، يوم الخميس، من تحقيق الميدالية الحادية عشرة للعراق في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حالياً في العاصمة السعودية الرياض.

وأحرز اللاعب الميدالية البرونزية في فعاليات "رمي القرص" ضمن منافسات الدورة، بعد تسجيله مسافة قدرها 57 متراً و11 سنتيمتراً.

وبهذه الميدالية تصبح أوسمة العراق في الدورة، ميدالية ذهبية وخمس ميداليات فضية ومثلها من البرونز.

وشهد سباق القرص منافسات قوية بين اللاعبين المشاركين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض.