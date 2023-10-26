العراق يحصد ميداليات ملونة في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في الصين

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للمبارزة البارالمبية الميدالية الفضية بفعالية فرقي سلاح الشيش في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الجارية في مدينة هانغتشو الصينية.

كما حصل فريق العاب القوى البارالمبي بميداليتين فضية وبرونزية بدورة الالعاب الاسيوية، اذ حصل اللاعب ادريس سامي على فضية سباق 100 متر t35 ، وحصول اللاعبة فاطمة فاضل على برونزية سباق 100 متر t35 .

وفي فعالية رفع الأثقال البارالمبي تمكن الرباع العراقي رسول كاظم من إحراز برونزية وزن 80 كغم.

وكانت اللاعبة نجلة عماد تُوِّجت أمس بالميدالية الذهبية بفعالية كرة الطاولة .