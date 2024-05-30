العراق يحصد مداليات ملونة في افتتاح بطولة غرب آسيا لألعاب القوى في البصرة

شفق نيوز/ المنتخب العراقي لألعاب القوى سبعة أوسمة ملونة، يوم الخميس، في افتتاح بطولة غرب آسيا الخامسة المقامة في محافظة البصرة.

وفازت العداء دانا حسين بالميدالية الذهبية في فعالية 100 متر سيدات، كما فاز اللاعبون محمد عبد الرضا، وسارة فاضل، وطه حسين، وبراء ممدوح بالمدالية الذهبية في فعالية التتابع المختلط 4X400 متر.

وحاز المنتخب العراقي على ثلاث فضيات، الأولى في سباق 10 آلاف متر للاعبة آمال خضر، وفي الوثب العالي حسين فلاح وعبد الرحمن عمر، وبرونزية في دفع الجلة للاعبة بنين أحمد عبد الوهاب، وأخرى للاعب مصطفى رزاق في سباق 10 آلاف متر مشي.

وبهذا تكون العداءة دانا حسين قد فازت بمدالية ذهبية وهي عمر 38 عاماً.