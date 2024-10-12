العراق يحصد فضية آسيا في بطولة التجديف بمشاركة 13 منتخباً

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للتجديف الوسام الفضي في بطولة آسيا للتجذيف المقامة حالياً في مدينة سمرقند، أوزبكستان، بمشاركة 13 منتخباً آسيوياً.

وأكد عبد السلام خلف، رئيس الاتحاد العراقي للتجديف، لوكالة شفق نيوز، أن الفريق العراقي تمكن من الحصول على المركز الثاني في سباق الزوجي الثقيل بفضل الثنائي محمد رياض وبكر شهاب، ليُتوّج بالوسام الفضي، فيما حصل الزوجي الصيني على الوسام الذهبي، والزوجي الأوزبكي على الوسام البرونزي.

وأضاف خلف أن البطولة شهدت منافسة قوية من أبطال آسيا في رياضة التجديف، ولكن الثنائي العراقي أظهر أداءً مميزاً أهلهم للحصول على المركز الثاني.

وأشار خلف إلى أن المنتخب العراقي سيواصل مشاركته في البطولة يوم غدٍ الأحد، حيث سينافس في سباقين نهائيين. الأول في فعالية الفردي الخفيف الذي سيشارك فيه اللاعب محمد رياض، والثاني في فعالية الفردي الثقيل بمشاركة اللاعب بكر شهاب. وأعرب خلف عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية إضافية لتعزيز رصيد العراق في البطولة القارية.