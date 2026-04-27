العراق يحصد فضية زوجي الرجال في "التيك بول" بالألعاب الآسيوية

أحرز المنتخب العراقي للتيك بول، يوم الاثنين، الميدالية الفضية في منافسات زوجي الرجال ضمن دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، بعد خسارته المباراة النهائية بصعوبة أمام المنتخب التايلاندي بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد.

وقدم الثنائي العراقي أداءً لافتاً طوال منافسات البطولة، إذ أظهر مستوى فنياً متطوراً يعكس التقدم الذي تشهده هذه الرياضة في العراق على المستوى القاري.

وقالت رئيسة البعثة العراقية، بيداء كيلان، إن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تطوير لعبة التيك بول في العراق وتعزيز حضورها في المنافسات الدولية.

من جانبه، ثمّن رئيس الاتحاد العراقي لتنس كرة القدم، صفاء صاحب، هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن تحقيق الميدالية الفضية وسط منافسة قوية يُعد نتيجة إيجابية تعكس الجهود التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري.

كما أكد أن الدعم والرعاية اللذين قدّمهما الدكتور عقيل مفتن وأعضاء المكتب التنفيذي كانا عاملين مهمين في تحفيز الفريق وتحقيق هذا الإنجاز، مضيفاً أن هذا النجاح يسهم في رفع اسم العراق عالياً في المحافل الرياضية الدولية.