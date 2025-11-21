العراق يحصد فضية بمنافسات الوزن الخفيف في رفع الأثقال البارالمبي

شفق نيوز - بغداد

حقق لاعب المنتخب الوطني العراقي لرفع الأثقال البارالمبي مصطفى سلمان راضي، المركز الثاني في منافسات فئة وزن الخفيف (حتى 72 كغم للفئات المجمعة) ليتوج بالميدالية الفضية.

وذكر بيان صادر اتحاد رفع الأثقال في بيان، "لقد قدم لاعبنا مستوى مميزاً في محاولاته الثلاث، لينهي المنافسات برصيد 160.385 نقطة ضمن نظام التقييم المعتمد، محققاً الفضية وسط مشاركة نخبة من أبرز أبطال اللعبة على مستوى العالم".

ومع فوز مصطفى راضي بالفضية، ارتفعت حصيلة الوفد العراقي المشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي إلى 13 ميدالية، ليُضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة النتائج التي يحققها رياضيو العراق في دورة العاب التضامن الاسلامي .