العراق يحصد فضية بطولة "ساتلايت" الدولية للمبارزة البارالمبية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة البارالمبية العراقية، يوم السبت، إحراز لاعب المنتخب الوطني للمبارزة البارالمبية عبد الرحمن زياد النزاري الميدالية الفضية في بطولة التصنيف الدولية (ساتلايت) للمبارزة البارالمبية بعد تقديمه مستويات فنية مميزة أكدت تطوره وقدرته على المنافسة في المحافل الدولية.

وبحسب بيان للبارالمبية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فإن هذا الإنجاز جاء ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني الذي يهدف إلى استكمال التصنيف الطبي وتعزيز التصنيف الدولي للاعبين استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناغويا 2026 المقرر إقامتها في اليابان.

وتمكن النزاري من اجتياز دور المجموعات بعد تحقيقه أربعة انتصارات متتالية قبل أن يتفوق في دور الثمانية على لاعب من الصين بنتيجة 15-9 ثم واصل تألقه في الدور نصف النهائي بفوزه على لاعب من أوزبكستان بنتيجة 15-11 ليبلغ المباراة النهائية ويظفر بالميدالية الفضية بعد مواجهة قوية أمام لاعب صيني.

من جانبه أشاد رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة البارالمبية علي سعدي مناحي بهذا الإنجاز مؤكداً أن النتيجة تعكس التطور المتواصل للاعبي المنتخب الوطني للشباب وثمرة العمل الجاد في إعداد فريق قادر على المنافسة قارياً ودولياً.

كما قدم مناحي شكره وتقديره إلى المدرب جمال حسن عبد الكريم مدرب المنتخب الوطني والكابتن علي كريم خضير (علي هوك) مدرب اللياقة البدنية لجهودهما الكبيرة في دعم اللاعبين وتطوير مستوياتهم الفنية والبدنية بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات للمبارزة البارالمبية.