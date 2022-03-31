العراق يحصد أربع أوسمة في ختام بطولة آسيا بالجوجيتسو

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للجوجيتسو، اليوم الخميس، ثلاثة اوسمة نحاسية في ختام بطولة اسيا بالجوجيتسو للمتقدمين والمقامة في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة مخلص حسن لوكالة شفق نيوز، إن الاوسمة تحققت عن طريق اللاعبين "احسان فلاح بوزن 77 كغم، واللاعب محمد اسماعيل بوزن 62 كغم، واللاعب محمود ياسين بوزن 69 كغم".

وأضاف حسن، أن "مجموع الاوسمة العراقية في ختام البطولة اصبحت اربعة اوسمة ثلاث منها نحاسية وواحد فضي".

وكان لاعب المنتخب الوطني العراقي علاء عيسى حقق امس الاربعاء وساماً فضياً في نزالات اليوم الاول الذي انطلق يوم امس .