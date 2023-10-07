العراق يحصد ذهبية و6 فضيات و7 برونزيات في ختام منافسات بطولة العالم للشباب بالمواي تاي

شفق نيوز/ اختتمت في مدينة أنطاليا التركية، مساء اليوم السبت، منافسات بطولة العالم للشباب بالمواي تاي والتي استمرت لمدة سبعة أيام كاملة وبمشاركة 1500 لاعب يمثلون أكثر من 100 دولة.

وخرج العراق بعد الختام بـ14 ميدالية ملونة، منها ذهبية واحدة و 6 فضيات و 7 برونزيات، حيث حصل فيها منتخب شباب العراق على ذهبية واحدة جاءت عن طريق ابا الفضل عباس، وستة فضيات عن طريق ابراهيم محمد في منافسات وزن 51 كغم، وعلي مصطفى فرحان وسجاد حمزة في فعالية "الواي كرو"، ومصطفى عامر وسجاد حمزة في فعالية "الماي بوران الزوجي" ، ومراد عامر وعلي مصطفى بذات الفريق، والحسن صفاء ويوسف خالد بالفعالية ذاتها.

فيما تمكن كل من عبد الله شوقي ومحمد عدي وزين العابدين حيدر ويوسف خالد ومرتضى سلمان وفضل عباس ورضا قيصر من الحصول على الميدالية البرونزية.