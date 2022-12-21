العراق يحصد ذهبية وفضية بالدراجات في بطولة العرب بالشارقة

شفق نيوز/ حقق لاعبا منتخب العراق للناشئين بالدراجات حسين إيهاب عبد الخضر و عباس فرحان وسامين ذهبي وفضي بسباق الفردي ضد الساعة ضمن منافساتِ بطولة العرب الجارية أحداثها بمدينة الشارقة الاماراتية.

وقال المستشار العام لاتحاد الدراجات العراقي ، أحمد صبري لوكالة شفق نيوز، إن أبطال الناشئين تمكنوا من رفع غلة الأوسمة الملونة للعراق في بطولةِ العرب التي تشهد منافسات قوية بسبب استعدادات العالية للمنتخباتِ العربية، ولا سيما الجزائر والمنتخب الإماراتي المضيف للبطولة.

وبين أن المنافسات متواصلة اليوم، وغداً وننتظر من ابطالنا تحقيق نتائج ايجابية تضع لاعبي منتخبنا بالمراكز الثلاثة الأولى.

وكان منتخب العراق الوطني لفئة المتقدمين أحرز ميداليتين ذهبيتين جاءت عن طريق "داهات كاوة" في سباق الفردي ضد الساعة، فيما عزز لاعب المنتخب الوطني للشباب وهبي سليمان رصيد العراق بوسام ذهبي اخر في اول يوم للبطولة.