العراق يحصد ذهبية آسيا للشباب في الفنون القتالية المختلطة

شفق نيوز- بيروت

أحرز المنتخب العراقي للفنون القتالية المختلطة (MMA) ذهبية بطولة آسيا للشباب والمتقدمين، المقامة حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت وتستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، وذلك عبر اللاعب متين بشتوان الذي قدّم أداءً مميزاً توّجه بالذهب.

ونجح شباب المنتخب أيضاً في تحقيق أربع ميداليات برونزية، جاءت عن طريق اللاعبين: يوسف خالد، ضاري مصعب، زمان محمد، وعمار عبد السلام.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العراقي للفنون القتالية المختلطة حيدر العتابي أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة دعم اللجنة الأولمبية، مشيداً بالدور الكبير الذي تقدّمه في رعاية اللعبة وتوفير مستلزمات الإعداد، الأمر الذي انعكس إيجاباً على نتائج المنتخبات الوطنية.

وأشار العتابي إلى أن منافسات فئة المتقدمين ستنطلق اليوم الاحد ، معرباً عن ثقته بقدرة لاعبي العراق على مواصلة حصد النتائج المشرّفة ورفع راية الوطن في هذا المحفل القاري.