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العراق يحصد ذهبية رمي "الثقل" لقصار القامة في بطولة غرب آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-25T12:28:30+0000
العراق يحصد ذهبية رمي "الثقل" لقصار القامة في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز / حاز نجم العراق، في رمي الثقل لقصار القامة جراح نصار، يوم الجمعة، على الميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا، المقامة في البحرين.

وكتب نصار، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "شعبي العراقي الأبي البطل (..) الأحبة والأصدقاء وكل من دعم جراح نصار، أزف إليكم نيلي ذهبية بطولة غرب آسيا في البحرين".

وأضاف أن "لحظات الشرف بالنشيد الوطني، وعلم العراق يرفرف بين الأعلام، يجسد روح أبنائه البررة الشجعان في كل المحافل.. فرحة الفوز أهديها لكم، وشعور الفخر والسعادة بتحقيق الإنجاز لبلدي وشعبي لكم".

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